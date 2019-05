Boer Willem uit Ommeren wil niet wijken

De Zoelensche Brug krijgt nieuwe eigenaren

24 mei Restaurant De Zoelensche Brug in Zoelen krijgt per 1 augustus nieuwe eigenaren. Reinout de Gier en Gerrit Hobé, nu samen verantwoordelijk voor de handel en wandel in restaurant De Lachende Gans in Tricht, openen een nieuwe zaak in het statige pand dat staat tussen de Stefanuskerk en rivier de Linge.