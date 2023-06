Boeren zijn helemaal niet blij met nieuw zonnepark van Vattenfall in Lienden: ‘Trekt het leven uit de grond’

Het is geen gelopen koers: het wordt spannend of de gemeenteraad van Buren begin juli instemt met de aanleg van een groot zonnepark van Vattenfall tussen de Panderweg en de A15 in Lienden. Vooral de zorgen van boeren brengen raadsleden aan het twijfelen.