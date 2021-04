Bord, bord, bord, knal!, vluchtend de sloot in en aangehouden: zo ging dat in Maurik

Brede steun voor uitbrei­dings­plan van het Betuws Wijndomein

21 maart ERICHEM/MAURIK - De Burense gemeenteraad is blij met de uitbreidingsplan van het Betuws Wijndomein aan de Burensewal in Erichem. En is daarom best bereid om, tegen haar oorspronkelijke regels in, in te stemmen met ruimere mogelijkheden voor Bed & Breakfast.