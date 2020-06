Brand verwoest zendmast in Rijswijk

Daar is-ie weer: de eikenpro­ces­sie­rups

19 juni ZOELEN - Het is weer oppassen geblazen voor wandelaars en fietsers. Wat er ook aan bestrijding wordt ingezet: de eikenprocessierups is er weer. Of de plaag van de rupsen met de ellendige brandhaartjes, die hevige jeuk veroorzaken, net zo erg wordt als vorig jaar, is nog onduidelijk.