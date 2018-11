Brandweer heeft handen vol door droogte: dit waren de vijf heftigste branden van 2018

Verbijste­ring na diefstal uit collecte­var­ken in kerk

12 november KERK-AVEZAATH - Bij een inbraak in de Sint-Lambertuskerk in Kerk-Avezaath is 500 euro gestolen. Het geld was bedoeld voor stichting Kikk dat het bedrag had opgehaald tijdens de Avezaathse Cultuurdagen. Dick Grendel, penningmeester van de stichting, kan er nog niet over uit. Hij sloot de kerk vrijdagavond af. Zijn vrouw ontdekte de volgende dag dat het spaarvarken waarin het geld zat, in scherven over de vloer lag. ,,Gods huis’’, klinkt het verbijsterd. ,,Een kerk, hoe durven ze?”