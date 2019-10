Brandweer redt uil die te water raakt in Maurik

Video Vader en zoon Komen redden palingen van een wisse dood

12:03 AMERONGEN - Met een doffe plons duiken tachtig palingen in de Nederrijn om vervolgens de wijde wereld in te zwemmen. Zonder de helpende hand van beroepsvissers Frans en Frans Komen was ze dat niet gelukt. Zonder hun ingrijpen was de waterkrachtcentrale bij Amerongen voor de dieren het eindpunt geweest.