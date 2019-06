Brandweer zoekt in Amsterdam-Rijnkanaal naar mogelijke drenkeling

VRIJDAGINTERVIEW De burgemees­ter laat zich niet snel gek maken

8:03 Burgemeester Jan de Boer is niet snel gek te krijgen. Zijn glas is eerder halfvol dan half leeg en hij is nog lang niet klaar met het burgemeesterschap en met de gemeente Buren. En dus verheugt hij zich om nog eens een periode van zes jaar burgemeester te zijn in Buren. Niet per se altijd op de voorgrond, wel iemand die als het nodig is, zijn mening niet voor zich houdt.