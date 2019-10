Brandweerauto op zijn kop in de sloot tijdens spoedrit in Buren

De officier van dienst - een brandweerman eindverantwoordelijk voor het bestrijden van het incident - was met zwaailicht en sirene onderweg naar een gaslucht aan de Nieuwsteeg in Tricht. Door nog onbekende oorzaak belandde het voertuig met één wiel in de berm. Bij het tegensturen verloor de brandweerman de macht over het stuur, waarna de auto op zijn kop in de naastgelegen sloot terecht kwam.



De hulpverlener wist op eigen kracht uit het voertuig te komen. ,,De collega heeft vervolgens zelf de meldkamer in kennis gesteld dat hij een ongeval heeft gehad. Die heeft direct een andere officier van dienst die in de buurt was naar het incident gestuurd,” aldus een woordvoerster van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.