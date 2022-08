‘Bumperklever’ haalt meerdere malen uit met mes bij verkeersruzie en hoort drie jaar cel eisen

Justitie eiste dinsdag een gevangenisstraf van drie jaar waarvan acht maanden voorwaardelijk voor poging tot doodslag.



Over wat er zich precies afspeelde die ochtend van de 19de februari terwijl de Tielenaar op de Rijksstraatweg naar zijn werk reed, lopen de verklaringen uiteen. Feit is dat het slachtoffer eindigde in het ziekenhuis met een slagaderlijke bloeding in zijn lies en nog meer steek- en snijverwondingen, en dat de verdachte die hem had toegebracht met een mes.



Maar de Tielenaar verklaarde voor de rechter dat hij zichzelf alleen maar had verdedigd. ,,Het is nooit mijn bedoeling geweest iemand te verwonden.’’