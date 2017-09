Buren bij Kaarslicht gaat dit jaar niet door

Fors minder inbraken in Rivierenland

24 september TIEL - Het aantal woninginbraken is fors afgenomen in Rivierenland. Recente cijfers van de politie laten een daling van 22 procent zien. Vooral in Tiel en Culemborg is in de eerste acht maanden van dit jaar veel minder vaak ingebroken dan in dezelfde periode vorig jaar.