Buren gaat Oekraïense vluchtelingen opvangen in chalets aan de rand van Maurik

Verwachting: eind juni klaar

De verwachting is dat de locatie eind juni klaar is; dan kunnen er ook vluchtelingen worden opgevangen. Volgens de gemeente verblijven zij er minimaal een halfjaar en is de plek ook geschikt voor opvang in de wintermaanden. De opvang wordt gebouwd voor een periode van twee jaar. ,,Wie de beelden ziet en de verhalen hoort van al die vluchtelingen kan niet onbewogen blijven", zegt burgemeester Josan Meijers. ,,Als gemeente willen wij graag een bijdrage leveren.”

Eerdere drie locaties niet geschikt

Eerder had Buren een deel van het gemeentehuis in Maurik, het Dorpshuis in Zoelen en de leegstaande basisschool in Asch aangeboden als opvanglocatie, maar daar is een streep doorheen gezet. De locaties blijken toch niet geschikt, laat een gemeentewoordvoerder weten. Daarop is Buren op zoek gegaan naar andere mogelijkheden.