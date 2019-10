Buren heeft verkeersborden van rijstvliesjes: ‘Geen zorgen, bij regen wordt het geen rijstepap’

Suikerbie­ten en maïs van het land: uitkijken met modder op de weg

8 oktober BUREN - Elk jaar opnieuw is het raak: als de oogst in volle gang is en de suikerbieten en maïs van het land worden gehaald liggen de wegen vol met modder. Om ongelukken te voorkomen is de gemeente Buren een informatiecampagne begonnen.