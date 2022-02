Buren krijgt jaar de tijd om na te denken over de Knorhof

Annemarie IJkelen­stam én Beter Buren willen terug de politieke arena in: ‘De nood is hoog’

MAURIK - Sinds in kleine kring bekend is dat Annemarie IJkelenstam terug wil keren in de Burense gemeentepolitiek, wordt ze al uit vele dorpen en het stadje Buren benaderd, zegt ze: ,,Allemaal mensen die zich net zoals ik en Riny Veenis, oud-fractievoorzitter van het CDA, zorgen maken over hoe het verder moet met Buren. Ze zijn blij dat we het weer gaan doen.”

5 januari