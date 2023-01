Buren maakt dinsdag bekend wie de nieuwe burgemeester wordt

De gemeente Buren bestaat sinds 1999 en kende in Klaas Tammes, gepensioneerd en nu wonend in Ommeren, en Jan de Boer, nu burgemeester in Den Helder, twee burgemeesters die er lang gezeten hebben. Sinds maart 2021 is Josan Meijers uit Tiel al waarnemend burgemeester.

De burgemeesterspost in Buren is populair, er hebben zich vorig jaar 29 kandidaten gemeld en dat is meer dan de laatste tijd gebruikelijk is bij burgemeestersvacatures. Onder hen zijn elf vrouwen.

Bij de gegadigden zijn vijf (oud-)burgemeesters, dertien (oud-)wethouders en zeven andere (oud-)volksvertegenwoordigers (Rijk, provincie, gemeente). De overige vier kandidaten zijn afkomstig uit de overheid of de sector dienstverlening. De leeftijd varieert van 38 tot 62 jaar.

Gesprekken vertrouwenscommissie

De Gelderse commissaris van de Koning John Berends heeft een eerste schifting gemaakt, daarna is een vertrouwenscommissie vanuit de gemeenteraad in gesprek gegaan met een aantal kandidaten. Die commissie geeft dinsdagavond een advies aan de gemeenteraad die daar dezelfde avond nog over gaat praten. De gemeenteraad stelt vervolgens de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast. De nieuw benoemde burgemeester wordt waarschijnlijk in maart geïnstalleerd.

Dinsdagavond vergadert de gemeenteraad eerst in beslotenheid over de voordracht, naar verwachting volgt om 21.00 uur een openbare bijeenkomst. Belangstellenden zijn dan welkom in het gemeentehuis in Maurik, dit is dan ook te volgen via buren.nl/gemeente en klik dan op ‘live-uitzendingen’. Het tijdstip van 21.00 uur is onzeker, dat hangt ervan af hoe lang het besloten gedeelte zal duren.

