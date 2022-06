Buren maakt een zeldzaam saamhorige start met nieuw college

Het gevoel van saamhorigheid bleek dinsdagavond tijdens de extra vergadering om het nieuwe college te installeren. Niet alleen stemden alle raadsleden in met het het coalitieakkoord, ze gingen ook unaniem mee met de benoeming van de wethouders. Karl Maier (GB) en Pieter Neven (PCG) blijven, Martine de Bas (GB) en Monique Bettink-Pierik zijn nieuw in het college.

Af van coalitie en oppositie

Meijers, die in maart 2021 als waarnemer aan de slag ging in Buren en daar tot het voorjaar van 2023 blijft, is blij dat de sfeer in de Burense politiek zo is opgeknapt. Na een periode waarin een coalitiebreuk en nogal wat onmin de sfeer vertroebelden. Daar was dinsdag geen sprake van.