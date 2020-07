Buren onderzoekt scheurende motoren op de dijk

Deze hartekreet slaakte Tetteroo, VVD-raadslid, tijdens de raadsvergadering: ,,Hoe kunnen we de snelheid eruit halen?’’ Het antwoord heeft ze niet voorhanden, maar de gemeente is er wel mee bezig, zei wethouder André van den Hurk. ,,We zijn onderzoek aan het doen over hoe groot het probleem is. In april 2021 komen we met een uitgewerkt plan voor de verkeersveiligheid in onze gemeente. En daarin spelen de dijken uiteraard een prominente rol.’’