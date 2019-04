Burenruzie in Lienden mondt uit in bedreiging bij tv-rechter mr. Frank Visser

RIVIERENLANDERS Ad van der Sijs stapt elke dag op zijn fiets

9:00 LIENDEN Als kok bij de marine zag Ad van der Sijs (57) uit Lienden de hele wereld. ,,Australië, Amerika. Onze kazerne stond op Curaçao. Maar dat is zeker dertig jaar geleden. Daarna ben heb ik in de automatisering gewerkt, tot ik last kreeg van een zware hernia in combinatie met een zenuwziekte.’’