Buurt nu wel akkoord met bouwplan Daverhof

De gemeenteraad buigt zich er volgende week dinsdag voor het eerst over. Het gaat om een bouwplan voor twintig nieuwe koopwoningen aan de Daver en aan de Achterstraat. Op die plek staan nu nog oude bedrijfsgebouwen en een verlaten tankstation, het is al geruime tijd niet meer in gebruik. Een deel van de bebouwing op de percelen is al gesloopt. Eén bedrijfswoning krijgt een nieuwe bestemming als gewone woning.

Protest buurtbewoners

Toen er geruchten waren over de nieuwbouwplannen, kwamen buurtbewoners in het geweer. Zij vreesden dat de enige groene plek in de omgeving, een grasveld bij de Dorpsstraat, bebouwd zou gaan worden. Daar is nu geen sprake meer van. Ook is er geschoven met parkeerplaatsen, de precieze ligging van fiets- en voetpaden en is het aantal nieuw te bouwen woningen teruggebracht van 22 naar 20. Buurtbewoner Piet Schimmel, die eerder met andere buurtbewoners bezwaar maakte, gaf recent in deze krant al aan nu wel te kunnen instemmen met de plannen.

De plannen omvatten nu vier levensloopbestendige twee-onder-één-kappers, één kleine tussenwoning voor starters, twee hoekwoningen voor senioren en dertien nieuwe huizen voor alle doelgroepen.

75 extra huizen

Er komt hiermee eindelijk schot in de woningbouw in Kerk-Avezaath. Recent werd ingestemd met de bouw van 55 extra woningen aan de noordkant van het dorp, plan-Teisterbant, en nu dus Daverhof. Voor veel inwoners is dat goed nieuws, er is jaren niet gebouwd in het 1535 zielen tellende dorp, dat grotendeels op Burens grondgebied ligt en voor een klein deel in Tiel. Voor behoud van voorzieningen als school, dorpshuis en clubs is nieuwbouw gewenst, 75 woningen erbij in totaal is een forse impuls.