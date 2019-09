Cel geëist om afpersing met motorclubleden: ‘Je moet betalen anders ga je dood’

Opwarmen voor echte auditie om zenuwen kwijt te raken

16 september ZOELEN - Jonge acteurs worden zondag in de Oude School in Zoelen eerst opgewarmd met een mini-workshop voor de echte auditie begint. Dat is volgens regisseur Sjoerd de Bont, bekend van de film Pestkop, om ervoor te zorgen dat de spanning wegvloeit en de acteurs niet al te nerveus zijn.