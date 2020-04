Conducteur Ab Donker mist de mensen in ‘zijn trein’

HET VIRUS EN IKBUURMALSEN - Treinconducteur en natuurfotograaf Ab Donker zit in dubio. Enerzijds verbeteren de coronamaatregelen de beelden op zijn lens. Anderzijds mist hij de mensen in ‘zijn’ treinen.

,,De lucht is zo schoon geworden. Je ziet amper nog strepen van de vliegtuigen, als je naar boven kijkt. En dan hebben we het nog niet eens over de stilte gehad. Die heerlijke rust. Vroeger hoorde je in de verte toch altijd nog wel de vrachtwagens op een provinciale weg. Nu niet meer.’’

Niets te klagen

Als het gaat over zijn hobby als natuurfotograaf, valt er voor Donker niets te klagen. ,,Vanmorgen stond ik ook weer om half vijf naast mijn bed. En anderhalf uur later op Fort Spoel in Culemborg, om ijsvogels te fotograferen.’’

,,Het is een prachtige tijd voor de natuur’’, weet de inwoner van Buurmalsen, die met zijn kiekjes wekelijks RTL Weer haalt. ,,De bloesem, de vogels, de kleuren die je ziet, bij het opkomen van de zon.’’

Thuis aan het ontbijt

,,En ik zag toch al amper mensen’’, gaat Donker verder. ,,Als het volk nu om acht uur de dag begint, zit ik allang weer thuis aan het ontbijt.’’

Toch voelt hij de impact van de coronamaatregelen de rest van de dag wel degelijk. ,,Ik rijd als conducteur nog steeds de treinen van A naar B, maar het gaat mij natuurlijk om de mensen. Het alledaagse contact. Het praatje, dat mis ik enorm.’’

Alleen mensen met vitale beroepen vullen de coupés. ,,Het zijn er vaak maar een handjevol. En wij moeten ruime afstand van de reizigers houden. Logisch hoor, maar de kleur gaat er op deze manier wel een beetje af. Er valt weinig meer te lachen tijdens mijn diensten.’’

Afleiding nodig