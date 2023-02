Containers voor luiers: toch álle Burense kernen lijken ze te krijgen

De inwoners van die dorpen hadden om hun luiers en incontinentiespullen gratis weg te gooien dan af moeten reizen naar een buurdorp of -stad. Het gemeentebestuur dacht dat het aanbod daar niet zo groot zou zijn en dat er kernen in de buurt liggen waar ze makkelijk terechtkunnen.

Iedereen betaalt een beetje mee

De gemeenteraad gaat er hoogstwaarschijnlijk voor kiezen om de inwoners van die vier dorpen zo'n extra autoritje te besparen. Het betekent wel dat alle huishoudens in de gemeente Buren jaarlijks 51 cent duurder uit zijn, de plaatsing van de vijftien containers kost huishoudens jaarlijks dan in totaal ruim vijf euro.

Daar staat tegenover dat veel huishoudens met kleine kinderen - en mensen die incontinentiemateriaal om medische redenen nodig hebben - veel besparen. Omdat ze hun spullen dan niet meer, zoals nu, bij het restafval hoven te voegen. Want dat pakt nog veel duurder uit.

Scheelt zeven kilo restafval

Buren is één van de laatste gemeenten in Rivierenland die mee gaat doen aan de aparte inzameling van luiers en incontinentiemateriaal. Afvalinzamelaar Avri kan die spullen nu goed kwijt bij afvalverwerker ARN in Weurt, waar de luiers duurzaam verwerkt kunnen worden.