Dagelijks een kwartiertje de schoolbanken uit en joggen

Buren krijgt jaar de tijd om na te denken over de Knorhof

Er blijft onzekerheid over de toekomst en mogelijke herbouw van megavarkensstal de Knorhof, waar in 2017 bij een grote brand ruim 20.000 varkens omkwamen. Maar de gemeente Buren krijgt nu toch een jaar de tijd om na te denken over de toekomstige bestemming van het terrein tussen Kapel-Avezaath en Erichem.

16 februari