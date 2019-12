Dampende berg 'drugsafval' naast de weg in Buren: 'Hier zit ik niet op te wachten’

De dumping is gedaan tegenover de begraafplaats, langs de berm aan de Hennisdijk. Voor het transport van de grote dumping, is volgens de politie waarschijnlijk een vrachtwagen of bestelbus gebruikt. Wie er achter de dumping zit, is nog onduidelijk. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Via Facebook roept de Politie Buren getuigen op zich te melden.

‘Schrikken’

De laatste tijd is het wel vaker raak in de gemeente, merken ook buurtbewoners. Zo werd er op de Achterstraat in Asch, op zo’n 2 kilometer van de Hennisdijk, op dinsdag 19 november nog een drugslaboratorium aangetroffen. Daarbij vond de politie ook een gestolen wagen.



,,Het is wel schrikken. Je zit hier niet op te wachten. Je hoort natuurlijk verhalen over drugs vanuit het hele land, maar als het dan in je eigen straat is schrik je wel. En dan is het ook nog eens al de tweede keer in een paar weken tijd’’, zegt Peter van der Willigen, die verderop aan de Hennisdijk woont. ,,Gelukkig heb ik zelf nog nooit iets gemerkt van overlast.’’