De eerste Betuwse pompoenen worden met de hand geplukt

Pools en Oekraïens personeel heeft deze week op een akker in Zoelen de eerste Betuwse pompoenen van het jaar volledig handmatig geplukt. Dat was nodig, omdat bij een enorme brand in april van dit jaar vier loodsen van het biologische teeltbedrijf De Terp in de as waren gelegd. Daarbij gingen ook de twee oogstmachines van het Erichemse bedrijf verloren.