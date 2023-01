De verdwenen ‘miljoenenschat’ van Ommeren... is mogelijk al lang opgegraven

Koketteren met Oekraïners en statushou­ders, om asielzoe­ker buiten de deur te houden

Al sinds de Tweede Wereldoorlog is Nederland qua woonwensen – en dus ook qua bouwuitvoering – opgedeeld in overzichtelijke gradaties. Eengezinswoningen voor vader, moeder en de kids, kleinere appartementen voor de singles, bejaardenhuisjes voor de oudjes en in studentensteden ook nog wat voor de aanstaande wijsneuzen. Goed in te plannen wijken, ook nog eens rendabel.

11 december