Deze bijtschildpad liep in de tuin bij Gabriëlle: ‘Eigenlijk heel triest’

Iedereen zijn eigen ‘greatest hit’ in Beusichem

30 juni BEUSICHEM ‘Golden Years’ van David Bowie schalde zaterdagmiddag door de luidsprekers bij het Greatest Hits Festival op De Meent in Beusichem. Vooral het zinnetje ‘Run for the shadows’ sprak tot de verbeelding. Want wie nu in de brandende zon bleef zitten, haalde het einde van het feestje, twee uur ‘s nachts, beslist niet.