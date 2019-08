Deze duikers gaan 24 uur kopje onder in Zoelen om geld in te zamelen voor kankerfonds KWF

BLOG Jammer voor appel dat er geen late kers is

5 augustus In de zomer eet ik altijd nog veel meer fruit dan anders. De reden is simpel; de fruitstalletjes langs de weg liggen vol Betuws fruit en wie ooit gekocht heeft in zo'n stalletje weet: dan koop je geen kersen, aardbeien of pruimen meer in de supermarkt. De smaak is onvergelijkbaar en misschien helpt een stukje beleving daar ook wel aan mee.