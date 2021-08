Deze jonge Gelderse actrices spelen Anne Frank en haar vriendin in nieuwe film: ‘Ik las het script en moest huilen’

De film vertelt het verhaal van Hannah – roepnaam Hanneli – Pick-Goslar (1928), gespeeld door Josephine Arendsen uit Beusichem, en Anne Frank (1929), een rol van de Arnhemse Aiko Mila Beemsterboer. Ze zijn beste vriendinnen ten tijde van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.



Wanneer de familie Frank onderduikt, verliezen ze elkaar uit het oog. Maar drie jaar later, in 1945, hebben de twee meisjes een buitengewone ontmoeting in concentratiekamp Bergen-Belsen. Daar riskeert een moedige Hannah haar leven in de hoop haar ernstig verzwakte vriendin Anne te helpen.



Het lot van Anne is bekend, Hannah overleefde en verhuisde naar Jeruzalem waar ze – inmiddels 92 jaar – nog altijd woont. De film is gebaseerd op de verhalen van Hannah Pick-Goslar, in een scenario van Marian Batavier en Paul Ruven. Andere rollen zijn voor Roeland Fernhout, Stefan de Walle en Lottie Hellingman.