Diefstal van kindergrafje in Maurik: ‘Je blijft van andermans spullen af, zeker op een begraafplaats’

Omstanders proberen bus met asielzoe­kers tegen te houden in Maurik, zegt burgemees­ter: ‘Onaccepta­bel’

Mensen hebben maandagavond geprobeerd een bus met asielzoekers tegen te houden in Maurik. Dat zegt burgemeester Josan Meijers van de gemeente Buren. De bus was onderweg naar de gisteren geopende crisisnoodopvang in het dorp. Meijers noemt de stoppoging ‘onacceptabel’.

13 september