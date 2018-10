Dierenactivisten dwarsbomen infoavond over megastal Knorhof

Door een hevige brand bij megastal De Knorhof in Erichem kwamen vorig jaar alle 20.000 varkens om. Het was vermoedelijk de grootste stalbrand ooit in ons land. Eigenaar Adriaan Straathof wil een 'nieuwe Knorhof' bouwen, aan de Burensewal in Kapel-Avezaath. Die moet 3,7 hectare worden en daarmee twee keer zo groot worden als de oude stal. Het is niet de bedoeling om meer varkens te gaan houden.