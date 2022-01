Dit is de vuurwerkbom die centrum Beusichem sloopte: ‘Moet bom geweest zijn van achterlijk formaat’

Buren investeert nog eens drie jaar in een jeugdonder­steu­ner via de huisarts

MAURIK _ Jeugd en ouders in Buren kunnen de komende drie jaar blijven rekenen op ondersteuning van een praktijkondersteuner jeugd. In de helft van de gevallen is duurdere jeugdzorg dan niet nodig. En het scheelt in de wachtlijsten.

28 december