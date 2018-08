Dode bij ongeluk met tractor in Zoelen

Maandagochtend 6 augustus om 06:30 kwam er de melding van een ongeval aan de Beemdsestraat in Zoelen. Hierbij is een persoon overleden. Een trekker is in de sloot terechtgekomen en door een kraan er even later uitgetrokken. De traumaheli is ter plaatse, alsmede de brandweer en meerdere ambulances.