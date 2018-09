Dode en drie gewonden bij ongeval op dijk bij Ingen

blog Het werd geen Air Crash Investiga­ti­on in Zoelmond

10 september In 2017 zaten tienduizenden huishoudens in Rivierenland plotseling in het donker. Nadat een Apachepiloot in Zoelmond tegen een hoogspanningslijn vloog en kortsluiting veroorzaakte, was er op de avond van 13 november urenlang geen stroom in delen van Buren, Geldermalsen en Culemborg.