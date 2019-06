Drie auto’s betrokken bij ongeval bij Buren, rijschoolhouder naar ziekenhuis

updateBUREN - Drie auto's zijn maandagochtend betrokken geweest bij een zwaar ongeluk op de kruising van de Tielseweg met de Hoge Kornseweg bij Buren. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt. Eén van de gewonden is rijschoolhouder Pieter Kuijk, die met rugklachten naar het ziekenhuis is gebracht.

Het ongeluk gebeurde even voor 11.00 uur. Volgens Kuijk kwam de bestuurder van de rode auto uit een zijweggetje en zag vermoedelijk de grijze auto over het hoofd. De auto's kwamen daardoor met elkaar in botsing. De bestuurder van de lesauto, een 19-jarige jongen uit Geldermalsen, kon de auto's niet meer ontwijken en knalde er bovenop.

Rugklachten

Kuijk werd met rugklachten en een zere voet naar het ziekenhuis gebracht. ,,Ik trapte uit een reflex op de rem, maar kon een ongeluk niet meer voorkomen’’, zegt hij. ,,De jongen die naast me zat is naar de huisarts gebracht. Ik heb drie keer gevraagd hoe het met hem ging, maar toen viel ik zelf even weg. Het lijkt naar omstandigheden goed met hem te gaan. Ik bel hem straks direct.’’

Over de ernst van zijn rugklachten, is nog niets bekend. Kuijk: ,,We hebben net foto's gemaakt. Waarschijnlijk is de rug niet gebroken. Eigenlijk hoop ik morgen weer aan de slag te gaan. Maar dat zal niet gaan. Ik moet eerst in gesprek met de verzekering.’’

‘Geluk gehad’

,,Zo'n ongeval is niet leuk, maar het had veel erger kunnen aflopen. We hebben geluk gehad’’, stelt de rijschoolhouder. ,,Ik krijg veel berichtjes met steunbetuigingen. Dat is fijn.’’

De weg is aankomende uren volledig afgesloten vanwege politie-onderzoek. De berger heeft de drie voertuigen weggesleept.