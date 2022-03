Drijvend zonnepark op Lingemeer en een drijvend wandelpad volgt

Het meer is gelegen bij het Ommerenseveld in de gemeente Buren. De eilanden gaan een verbinding vormen tussen de noord- en zuidoever, waar wandelaars gebruik van kunnen maken. Energiecoöperatie eCoBuren werkt er aan mee.

Het ontwerp voor de Lingepolder moet het typische Hollandse landschap verbeelden: het water, de dijk en de polder. Een drijvend zonnepanelenveld komt in een golfbeweging naar de dijk toe; op die dijk kan worden gewandeld. Achter de dijk bevindt zich de polder in de vorm van drijvende, groene eilanden.

Begonnen met de bouw

Alle benodigde vergunningen zijn verleend. Ook besloot de Raad van State afgelopen zomer positief voor initiatiefnemer K3, nadat er bezwaar was gemaakt tegen het project. Er is nu dan ook begonnen met de bouw van Lingepolder.



Aan de wal is momenteel een fabriek actief die de zonnepanelen plaatst. Een deel van de panelen drijft al op het Lingemeer. Een enkel exemplaar raakte los tijdens de recente stormen en belandde in de singels in de woonwijk.