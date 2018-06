Drijvende vuilnisbelt Eck en Wiel; Weer roept vervuild slib om maatregelen

Vorige week, toen het lekker weer was, maakte De Jong met haar man een wandeling langs de plas. Ze schrok van wat ze daar aan trof. ,,Het stonk, en er lag allemaal plastic en rommel hier pal tegenover ons huis." Het is vervuild slib uit Frankrijk, weet De Jong, dat al jarenlang in het water, op de zuidoever van de Nederrijn in de gemeente Buren, gestort wordt.



Ook van een buurtgenoot kent De Jong de klachten: ,,Ze dacht in een soort paradijs terecht te komen, maar het bleek een vuilstort. Ik heb wel een brief geschreven naar de gemeente met hoe ik er over dacht, dat die troep in ons grondwater terecht zou komen, maar dat heeft allemaal geen zin. Hier wordt met geld geschoven, daar kunnen wij niet tegenop."