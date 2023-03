Dronken chauffeurs maken (bijna) brokken op de weg en zijn rijbewijs kwijt

De politie Tiel meldt op Facebook dat in de meldkamer rond 20.30 uur een melding binnenkwam dat een automobilist meerdere ongelukken had veroorzaakt op de Tielsestraat in Maurik. Getuigen zijn dit voertuig achterna gereden en zagen hoe de bestuurder zijn auto op een erf parkeerde.

Agenten hebben de man een blaastest afgenomen en zagen dat het foute boel was. Op het bureau werd duidelijk dat het rijbewijs kon worden ingevorderd. De verdachte blies op de ademanalyse 960 ugl. Het toegestane maximum is 220 ugl. De man was niet aanspreek en is ingesloten voor verhoor. Het betrof een 34-jarige man uit Polen