Duivenkuikens in plastic zak met poep gedumpt, drie ‘vechtertjes’ redden het niet

Met kaart en kompas het paard op; Anouk (16) uit Lienden doet mee aan het WK TREC

Iedere paardenliefhebber is bekend met termen als dressuur, springen en mennen. Maar TREC? Dat onderdeel van de paardensport is nog veel minder bekend. Niet bij Anouk van Hese, want de 16-jarige amazone uit Lienden doet mee aan het WK in het Franse Lamotte-Beuvron.

18 augustus