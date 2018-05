Duizenden ondernemers wachten nog altijd op geld van banken

Van 2007 tot 2014 konden mkb'ers zich beschermen tegen oplopende rentes, maar de banken hebben over die derivaten destijds onvoldoende voorlichting gegeven. Toen de rente daalde, werden ondernemers juist geconfronteerd met hoge kosten. Ze hebben daarom recht op compensatie, zo werd in 2016 besloten. Dat geld had eind 2017 aan iedereen betaald moeten zijn.

Maar het vlot niet met de herbeoordelingen en uitbetalingen. De Rabobank, die met ruim 10.000 mkb'ers verreweg de meeste rentederivaten heeft verkocht, heeft pas aan 465 van hen een aanbiedingsvoorstel gedaan. ABN Amro, met een kleine 7.000 ondernemers een goede tweede, deed tot nu toe slechts 223 klanten een schriftelijk aanbod.

130.000 euro rente

Evert Belgers uit Eck en Wiel is één van die ABN-klanten. De 66-jarige ondernemer leende in 2008 400.000 euro van de bank, maar kreeg daarna te horen dat er wel een rentederivaat aan verbonden was. ,,Nooit gehoord van die term, maar ik moest het er maar mee doen.’’ Het kostte hem uiteindelijk 130.000 euro aan rente extra. Dat bedrag verwacht hij terug te krijgen, al duurt het al jaren.

,,Het feit dat het allemaal zo lang duurt", zegt ABN-woordvoerder Ariën Bikker, ,,betekent hoe complex het is.’’ De meeste mkb'ers hebben een voorschot gekregen, maar dat is een fractie van het bedrag waar ze recht op hebben. ,,Met honderden mensen tegelijk werken we nu aan de afwikkeling hiervan. We doen ons uiterste best om het voor alle klanten dit jaar af te ronden.’’

De banken maken er inderdaad werk van, erkent Rob Wolthuis van MKB Nederland. ,,Maar ze zijn er dan ook niet bij gebaat om dit nog langer te laten slepen.’’ Het lastige is, vindt Wolthuis, dat ondernemers zelf niets kunnen doen om het proces te beïnvloeden. ,,Des te meer reden voor banken om tempo te maken. Het verkopen van derivaten ging heel makkelijk, maar het compenseren duurt jaren, en dat is krom.’’