Een speciale dressuur-kür van Marlou de Ruyter uit Ommeren: op ‘boem-boem-boem’-muziek

RIVIERENLANDERS Erwtensoep met veel vlees en bruine bonensoep op z’n Indone­sisch

7 februari De keuken is vandaag zijn domein. ,,Ik ga soep maken’’, zegt Cor Vermeulen (75) uit Lienden. ,,Erwtensoep en bruine bonensoep. In de erwtensoep gaat veel vlees, knollen, gekookte aardappelen en natuurlijk erwten. Het vlees haal ik bij de slager. Dan sta ik wel even te snijden. De bruine bonensoep maak ik op de Indonesische manier. Met dank aan Gerda en Ferry Brard, de ouders van Patty Brard. Heb ik vroeger kookles van gehad. Een broer woonde recht tegenover ons. Veel van ze geleerd. In totaal maak ik 14 liter soep. Voor de familie. Voor vrienden. We vriezen ook soep in.’’ Cor wil minstens 105 worden. ,,We hebben twee ontzettend mooie kleinkinderen. Sammy van 5 en Bobby van 14 maanden. Ik hoop nog heel lang van ze te kunnen genieten.’’