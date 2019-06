Eis: 18 jaar cel en tbs voor doden, verkrachten en verbranden Nathalie

Voor de officier van justitie staat vast dat het zo is gegaan in de nacht van de jaarwisseling van 2017 op 2018 in de woning van de jonge vrouw in Buren. Hij eiste dinsdag een gevangenisstraf van achttien jaar en tbs met dwangverpleging tegen de verdachte.

Recht op levenslang

,,De familie van Nathalie vindt eigenlijk dat hij recht heeft op levenslang”, zei hij. De tientallen vrienden en kennissen van de familie toonden hun instemming bij die woorden met een luid applaus. “Ik kan niet uitleggen waarom dat hier niet aan de orde is”, besloot de officier.



Uit onderzoek bij het Pieter Baan Centrum komt naar voren dat de verdachte verstandelijk beperkt is, veelvuldig drugs gebruikt en lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis. Hij is snel gekrenkt en reageert daar agressief op.

Eerder veroordeeld voor verkrachting

Hij is eerder veroordeeld voor verkrachting. Ex-vriendinnen verklaarden over zijn gewelddadige gedrag als hij zijn zin niet kreeg en zijn voorkeur voor wurgseks.



De officier van justitie gelooft niet dat de verdachte een seksuele relatie onderhield met het slachtoffer, zoals Van D. stelt. Uit WhatsApp-berichten komt volgens de officier juist naar voren dat hij op seks aandringt, maar dat zij steeds afhoudt. Ze heeft contact met Van D. omdat hij haar voorziet van drugs.

Ruzie op oudejaarsavond

Die oudejaarsavond gaat de verdachte naar het appartementencomplex waar Nathalie onder begeleiding woont. Er ontstaat ruzie, waarbij hij de jonge vrouw hard op haar hoofd slaat. Uit noodweer, omdat zij hem eerst sloeg, heeft hij gezegd. Ook heeft hij gesteld dat zij daarvoor vrijwillig seks met hem had en dat zij zelf brand heeft gesticht.



Niet erg geloofwaardig volgens het Openbaar Ministerie. Ze zou nooit haar huisdieren in gevaar brengen. Haar twee katten en hond kwamen ook in de vlammen om.

‘Van binnen kapot gemaakt’