Emoties lopen opnieuw hoog op bij zitting over dodelijk ongeluk Suzanne (17): ‘Ons eerste kindje komt nooit meer bij ons terug’

Een taakstraf van 240 uur en 1 jaar niet meer mogen autorijden. Die straf is donderdag geëist in het hoger beroep tegen de automobilist die in juli 2020 Suzanne Janssen in Beusichem aanreed. Suzanne overleed uiteindelijk in het ziekenhuis. Terwijl ze in coma lag werd ze 17 jaar.