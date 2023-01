‘Emotionele’ fusie van kerkgemeenschappen rondom Buren officieel beklonken

Al twaalf jaar zijn de kerken in Asch, Erichem, Buren, Kerk- en Kapel-Avezaath en Zoelen bezig met een fusie. Die is nu eindelijk afgerond. In de Sint Lambertuskerk in Buren zetten afgezanten van de vijf kerken zaterdagochtend hun handtekening onder de akte die het samengaan tot één christelijke gemeenschap beklonk. Met het zingen van enkele psalmen en een dankwoord aan God werd de plechtigheid afgesloten.

,,Het was een emotioneel proces, de afgelopen twaalf jaar”, vertelt Peter van Leenen van de Hervormde Gemeente Buren. ,,Niet omdat er iets verandert aan de kerkgebouwen of aan de diensten die in die kerken plaatsvinden. Maar wel omdat de kerkgangers van die christelijke gemeenschappen samengaan. Ondanks dat we allemaal binnen een straal van een paar kilometer van elkaar wonen, zorgt dat voor veel emotie.”

‘Toekomstgericht’

De beslissing om de vijf kerken in en rondom Buren te fuseren, is volgens Van Leenen onvermijdelijk. ,,Het is een toekomstgericht besluit. Individiueel zijn de gemeenschappen eigenlijk te klein geworden om nog lang voort te bestaan. Maar gezamenlijk hebben we een grote en trouwe groep kerkgangers.”

De vijf kerken gaan voortaan verder als de Protestantse Gemeente te Lingestreek. De eerste dienst van 2023 van de gefuseerde gemeente vond zondagochtend plaats in de Stefanuskerk in Zoelen.

