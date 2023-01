Erkenning voor wildopvang Eck en Wiel: ‘Vrijwilligers zijn onze lokale helden’

De wildopvang aan de Vlissingsestraat in Eck en Wiel vangt al 28 jaar zieke of gewonde dieren die in het wild leven op. Ze verzorgen deze dieren totdat ze in goede gezondheid de natuur weer in kunnen. De familie Hoogland staat samen met de vrijwilligers van de wildopvang dag en nacht klaar. Zij ontvingen een cheque van 750 euro voor de wildopvang.

Rustiger na 28 jaar

Halverwege 2022 maakte Marjolijn Hoogland bekend dat ze het vanwege haar leeftijd na 28 jaar wildopvang wat rustiger aan moest gaan doen. ,,We draaien zeer lange dagen op geheel vrijwillige basis, niemand werkt hier voor een salaris. We hebben een klein team vrijwilligers waarvan de meesten er al vele jaren zijn’’, liet Hoogland in juli vorig jaar weten.



,,Voorlopig gaan we wel door voor hazen, konijnen, marters, eekhoorns, vossen, zwanen, roofvogels en uilen en we blijven dependance voor de ooievaarsopvang in Herwijnen.’’ De jury weet dat de opvang gaat sluiten, maar wil haar erkenning voor al die jaren vrijwilligerswerk laten blijken.