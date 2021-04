Esmay (7) heeft een eigen sieradenlijn: van de winst koopt ze ijsjes

MAURIK - Een eigen sieradenlijn op je zevende, dat kunnen niet veel meisjes zeggen. Esmay Nieukerk uit Maurik wel. Haar zelfgemaakte armbanden, enkelbandjes, kettingen en oorbellen verkoopt ze onder de naam Sieraden by Esmay via Facebook én vanuit inmiddels twee lokale verkooppunten.

Iedere ondernemer heeft een doel voor ogen. Voor Esmay is dat om van haar zelf verdiende centjes deze zomer heel veel ijsjes te kopen. ,,En xxl-frikandellen voor mijn vader, want die vindt hij lekker.’' Ze schudt het bakje met de omzet trots heen en weer. ,,Ik denk dat ik hier al heel veel ijsjes en frikandellen mee kan kopen.’'

Meer dan honderd sieraden verkocht

Toch is het break-even-point nog niet bereikt, verklapt haar moeder Wendy. ,,Ze heeft inmiddels meer dan honderd sieraden verkocht. Het loopt echt heel goed. Maar we zijn nog niet uit de kosten, hoor.’'

Ze wijst op de enorme stapel materiaal en voorraad op tafel en in de kleurige kast in de hoek van de woonkamer. ,,We maken sieraden van hoge kwaliteit met acrylkralen, glaskralen, houten kralen en echt leer. Dat is best een investering.’'

IJsjes kopen van haar spaargeld ziet Esmay wel zitten, maar het is niet de voornaamste reden dat ze, samen met haar moeder, bijna dagelijks nieuwe sieraden maakt. ,,Ik vind het vooral heel leuk om te doen.’'

In de zomervakantie kwam ze in de kast een potje met kralen en een touwtje tegen. ,,Ik wilde dat met mama samen doen. Het was echt heel leuk en we gingen steeds meer armbandjes en kettingen maken. Ik bedacht steeds hoe de sieraden eruit moesten komen te zien, dan reeg ik de kralen en mama werkte ze af. Zij maakte de slotjes er bijvoorbeeld aan vast. Dat vond ik nog een beetje moeilijk. Op die manier doen we het nog steeds.’'

Volledig scherm De 7-jarige Esmay Nieukerk uit Maurik runt haar eigen sieradenwinkel. © Elly Molenaar

Een flinke voorraad sieraden was het gevolg. ,,Die konden we niet allemaal zelf dragen. Mama zei toen dat het misschien ook leuk was om ze te verkopen.’'

Sieradenwinkeltje Sieraden by Esmay

Ze maakten een Facebookpagina aan, ontwierpen een eigen visitekaartje en lieten zo veel mogelijk mensen weten dat ze het sieradenwinkeltje Sieraden by Esmay startten. ,,We kregen best veel likes en er werden ook al meteen sieraden verkocht.’'

Nu zijn haar sieraden ook te koop bij een pedicurepraktijk in Maurik en een nagelsalon in Tiel. ,,Als ze iets verkopen dan krijgen we een appje en dan stuurt mama een Tikkie. Heel handig.’'

Spoedbestelling voor een fotoshoot

De sieraden van Esmay zijn populair. Inmiddels maakt ze ook bestellingen in opdracht. ,,Laatst hadden we een spoedbestelling voor een fotoshoot. De armband van die vrouw ging kapot en we moesten heel snel een nieuwe maken. ‘s Morgens vroeg heb ik mijn brood aan de kant gezet en ben meteen aan de slag gegaan.’'

Ook de meisjes in haar klas zijn klanten in haar winkeltje. ,,Ik heb voor iedereen een roze armbandje gemaakt. Samen zijn we nu de glitterclub.’’