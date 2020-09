Evelien vloog als eerste vrouw met een ballon de oceaan over: ‘Je staat doodsangsten uit’

Wanneer Evelien Schlösser (64) op 31-jarige leeftijd in de Dutch Viking stapt, doet ze dat met een bak aan ervaring in de vliegerij. ,,Met 14 jaar was ik lid van de zweefvliegclub’’, memoreert ze.



,,Van daaruit had ik mijn eerste baantje op vliegveld Hilversum, waar ik in aanraking kwam met het ballonvaren. En met Henk, die daar lesgaf.’’ Samen stapten ze in de ballonvaarderij; én in het huwelijksbootje.



Huzarenstukje

Wat langzaamaan ontstaat, is het idee om de randen van het mogelijke op te zoeken en het ondenkbare te doen. ,,Het was de tijd waarin telkens grenzen werden verlegd’’, aldus Schlösser. ,,Nu is het zo’n beetje op.’’



Ja, je kunt sneller. ,,Of naar de ruimte.’’ Maar Europeanen die in een ballon de Atlantische Oceaan overvliegen: dat is in de jaren 80 een nog een nooit vertoond huzarenstukje.