Evert Belgers wacht al drie jaar op 130.000 euro van de bank

Auto belandt op de zijkant bij botsing in Maurik

12 mei MAURIK - Een bestuurder is zaterdagmorgen rond 08.30 uur met zijn auto op de zijkant beland, nadat het voertuig in botsing kwam met een auto op de provincialeweg in Maurik. Op de kruising met de Hooiweg ging het mis. Er raakte niemand gewond.