Femke (11) plukt uitzonderlijke kersenvierling in Beusichem: ‘heel zeldzaam’

Een kersentweeling (twee kersen aan één steeltje) is bijzonder, een drieling speciaal maar een vierling is uitzonderlijk. De 11-jarige Femke Jager uit Culemborg spot echter met alle logica, want ze plukte binnen een uurtje alle variaties achter elkaar.



Dick van Sterkenburg (57) wist inderdaad niet was hij zag. ,,Ik zit vanaf mijn twaalfde jaar bewust in de kersen en had daarvoor ook al geplukt, maar ik heb zelf niet eens een drieling getrokken. Mijn oudere broer Carlo uit Asch wel één keer en ook een neefje deed het. Maar dit is echt speciaal en dan ook nog door een meisje van elf. Femke had het geluk dat ze op de juiste plek was.’’