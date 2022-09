Foutje bedankt, stroomnet blijkt vol: twee laadpalen erbij én weer weg in Erichem en Kerk-Avezaath

Crisisnood­op­vang voor 63 asielzoe­kers in gemeente­huis Maurik om Ter Apel te ontlasten

Er komt op 12 september een tijdelijke crisisnoodopvang voor 63 asielzoekers in het gemeentehuis van Buren in Maurik. De extra opvang is bedoeld om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Dat is donderdagavond bekend gemaakt. De opvang is is beschikbaar tot eind december.

1 september