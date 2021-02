Gallowayrunderen staan vast in ijskoud water bij Amerongen: ‘Het is een penibele situatie’

AMERONGEN - Wilde Gallowayrunderen staan sinds afgelopen donderdag vast in het ijskoude hoge water van de uiterwaarden bij Amerongen. Ze staan op een wat hogere plek in een bosje en rondom is het water bevroren, daarom kunnen ze geen kant op.

In eerste instantie stonden tot het begin van de middag negentien runderen volgens de brandweer tot hun ‘knieën’ in het water. Volgens regiobeheerder van dit stuk natuur, Joost Rink, hebben ze in het bosje weinig tot geen voedsel. ,,Ze weten normaal gesproken goed hun weg te vinden. Nu bevinden ze zich in een nogal aparte situatie met hoog water, sneeuw, ijs en vorst. En hebben ze zichzelf teruggetrokken in het bosje omdat ze deze plek het meest veilig vinden’’, vertelt Rink.

Vrijdagmiddag hebben boswachters samen met de brandweer al geprobeerd negentien runderen naar een droog stuk land te krijgen. Hiervoor hebben ze een deel van het ijs weggehakt, zodat een (nat) pad ontstond richting het droge gedeelte, maar de koeien durfden het lange tijd niet aan. Tot zaterdagmiddag, toen lukte het mondjesmaat steeds meer dieren naar het vasteland te lokken. Rond 12.00 uur waren al zeven Galloway’s gered.

Bijvoeren met hooi

De dieren die er nog staan laten ze niet aan hun lot over. ,,De dieren worden bijgevoerd met hooi’’, zegt Rink. ,,Ook hebben we het gebied helemaal afgesloten om de dieren rust te geven, want het is een populair schaatsgebied en die verstoring kunnen de runderen nu echt niet gebruiken.’’

Het is niet uitgesloten dat een of meerdere Galloway’s het leven laat door de kou die ze te verduren hebben. ,,Het is een penibele situatie. We hopen dat de dooi gauw inzet. Een dierenarts heeft nog naar ze gekeken en die zei dat ze er naar omstandigheden nog goed bij staan.’’

Gaat het dooien?

Volgens het weerbericht gaat het zondag al voorzichtig aan dooien. Dan wordt het volgens de voorspellingen drie graden overdag. In de loop van de week zet de dooi verder door.

In het gebied, de Amerongse uiterwaarden, grazen in totaal 80 Galloway runderen. Ook zijn er Konikpaarden te vinden.